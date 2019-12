Ricardo Ribeiro: «O FC Porto foi muito mais forte que nós na 2.ª parte»

O Paços de Ferreirana visita ao FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, numa partida em que os golos de, com uma bicicleta fenomenal, ditaram o resultado final favorável para os dragões.No final do encontro, Ricardo Ribeiro, guarda-redes dos pacenses, admitiu que o resultado frente aos azuis e brancos acabou por ser "justo", admitindo que o golo de Loum, ainda antes de concluídos os primeiros 20 minutos da partida, acabou por "condicionar" a estratégia pacense."Acaba por ser justo, o FC Porto foi muito mais forte que nós na 2.ª parte. Na 1.ª, conseguimos equilibrar as oportunidades, com o FC Porto a ter mais bola. Na nossa pior fase da 2.ª parte sofremos o segundo golo, um grande golo. Estamos conscientes do que temos de fazer no campeonato. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, estávamos a defender bem, compactos. O FC Porto na bola parada fez golo, estamos cientes que com muita luta, união e garra vamos conseguir a permanência", afirmou o guardião do Paços, em declarações à Sport TV."O FC Porto é naturalmente mais forte que nós, é normal, viemos e tentamos fazer nossa estratégia, mas golo no início condicionou. Mas sabemos qual tem de ser o nosso caminho e vamos ser felizes", finalizou.