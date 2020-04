Ricardo Ribeiro recorda vitória em Braga: «Eles podiam estar a noite inteira que não iam marcar»

O guarda-redes Ricardo Ribeiro esteve à disposição dos adeptos do P. Ferreira para responder a algumas questões relacionadas com a experiência no clube e algumas curiosidades âmbito pessoal. O jogador considerou que o melhor jogo pelos castores foi diante do Sp. Braga: "Foi importante para mim e para a equipa. Foi daqueles dias em que o Sp. Braga podia estar a noite inteira que não conseguiria marcar."





Esse encontro da 14.ª jornada da Liga NOS realizou-se a 15 de dezembro passado, no Estádio Municipal de Braga, e os pacenses saíram vitoriosos por 1-0, com um golo apontado por Douglas Tanque ainda na primeira parte do desafio.Numa perspetiva pessoal, Ricardo Ribeiro abordou a possível renovação, já que o seu contrato termina no final desta época: "Para já ainda não houve proposta de renovação, mas é normal devido a esta situação que vivemos. Não sabemos se ainda vai haver jogos..."Numa parede em casa, ou com alguém a ajudar, podem rematar e agarrar a bola com as mãos. Para nós é importante sentirmos a bola, porque não sabemos quando vamos regressar à competição. Há sempre exercícios que podemos fazer.Apresentaram um projeto aliciante, juntando com o facto de vir para o Norte, para perto da minha família, que era que o mais desejava. Esteve ausente durante seis ou sete anos e queria voltar. E ainda conquistámos o título da 2.ª Liga.O ambiente é muito bom. A cidade é pequena e os adeptos puxam imenso pela equipa. O que nos ajuda nos jogos em casa para ter resultados positivos. São mais pessoas a puxar por nós e gostamos disso.Não sei, talvez basquetebol. Gostava muito quando andava na escola.Foi o jogo em Braga [vitória 1-0]. Foi importante para mim e para a equipa, porque precisávamos muito daquela vitória e ajudou-nos para os jogos seguintes. Foi daqueles dias em que o Braga podia estar a noite inteira que não conseguiria marcar.Não sinto peso nenhum. Quando existe pressão dos adeptos, é algo que temos de tornar positivo. É disto o que mais gostamos de fazer, por isso a pressão existe e temos de a puxar para o lado bom. É sempre positivo quando nos apoiam, vai fazer que a época nos corra melhor. Deixa-nos mais focados no que temos de fazer, que é jogar futebol.Antes dos jogos tento estar o mais tranquilo possível, mas rituais não tenho. Há uma música que gosto sempre de ouvir e ajuda-me para o jogo.Quando fui para as captações no Moreirense foi para médio ou avançado e fui dispensado. Tentei na semana seguinte para treinar, mas disseram que não tinha qualidade. No ano seguinte optei por ir para a baliza e partir dai fiz a minha carreira.É difícil ser guarda-redes, porque as pessoas não valorizam tanto essa posição e são criticados. Se falhamos dizem logo que não temos qualidade e não somos suficientes bons para o clube onde estamosPara já ainda não houve proposta de renovação, mas é normal devido a esta situação que vivemos. Não sabemos se ainda vai haver jogos. Estou a gostar muito de representar o Paços, onde já conquistei um título nacional [2.ª Liga] e esta época estamos acima da linha de água. Ainda não estamos na posição que desejaríamos, mas as coisas vão correr bem se o o campeonato retomar.