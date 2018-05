Continuar a ler

O facto é que, apesar de haver muitos dossiês para resolver, a planificação com vista a 2018/19 está parada. Mesmo o técnico João Henriques, que ainda tem contrato por mais uma temporada, pode não continuar apesar do voto de confiança que recebeu de Meneses no sentido de ser ele o indicado para liderar a campanha de regresso ao escalão principal.



Um desafio de monta para um clube estável financeiramente mas que, no corrente milénio, só em 2004/05 passou pela 2.ª Liga e de forma episódica, dado que a subida de divisão foi garantida de imediato, na altura com José Mota ao leme. Agora terá de se preparar para ser competitivo numa realidade completamente diferente da que encontrava no patamar superior.

Rui Seabra pretende, ao queapurou, deixar a presidência da SDUQ. O responsável máximo do futebol dos castores está irredutível na sua decisão, de cariz meramente pessoal, fruto do desgaste provocado pelo trabalho intenso dos últimos meses, que ainda assim não evitou uma despromoção inesperada à 2.ª Liga.A reunião no início da semana, destinada a informar os jogadores do início do processo de reestruturação, já foi assumida por Paulo Meneses enquanto presidente do clube. Até agora, a fórmula de gestão bicéfala vinha tendo sucesso na Capital do Móvel, tendo a mesma sido reiterada pelos associados nas eleições realizadas há sensivelmente um ano, quando Meneses derrotou Carlos Barbosa nas urnas por uma larga margem.

Autor: Vítor Pinto