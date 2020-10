Samuel Correia: «A ansiedade pela nossa primeira vitória tirou algum discernimento»

Samuel Correia, treinador-adjunto de Pepa no Paços de Ferreira, mostrou-se feliz com o primeiro triunfo da equipa na Liga NOS (2-1), esta tarde, em casa, diante do Santa Clara, mas não deixa de admitir que a equipa revelou alguma ansiedade.





"Dedico esta vitória a todo o grupo de trabalho, numa semana difícil, em especial ao nosso líder, Pepa.""Foi um jogo difícil, em que a ansiedade pela nossa primeira vitória tirou algum discernimento. Na primeira parte, tivemos alguns problemas por não conseguirmos chegar como queríamos à baliza do Santa Clara, mas na segunda pedimos mais largura no jogo ao Luther e ao Amaral, para criar mais espaços interiores, e a verdade é que melhorámos. Tivemos algumas dificuldades na parte final, porque o Santa Clara meteu muita gente na nossa área e tivemos que apelar ao nosso espírito para segurar o resultado.""O nosso caminho é mantermos a nossas ideias e evoluirmos sempre. No último jogo, em termos de qualidade foi mais evidente e não resultou em pontos. Hoje, não estivemos tão bem, mas o certo é que conseguimos os três pontos."