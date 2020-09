Samuel Silvera assinou esta segunda-feira contrato com o P. Ferreira até 2023. O emblema pacense anunciou ainda no site oficial que o avançado australiano, que chega do Central Coast Mariners, vai ser cedido ao Casa Pia na temporada 2020/2021.





Na última época, ao serviço do clube australiano, Samuel Silvera realizou 21 jogos e marcou 1 golo, seguindo-se agora a primeira experiência no futebol europeu, onde vai representar o emblema da 2.ª Liga, liderado por Filipe Martins.