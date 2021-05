Brasileiros adiantam nova abordagem do Santos por Pepa

O portal brasileiro 'UOL Esportes' avança esta terça-feira que o Santos sondou Pepa, treinador do Paços de Ferreira para orientar a equipa brasileira na próxima temporada.





De acordo com a mesma fonte, o técnico dos pacenses - equipa que surge no quinto lugar da Liga NOS, atrás de Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga - "tem interesse" em orientar a formação paulista, mas só depois do final da presente temporada em Portugal e de ouvir a proposta da direção do clube brasileiro.Recorde-se que o emblema da Capital do Móvele, consequentemente, a presença na nova UEFA Conference League no próximo ano.