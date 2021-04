SDUQ multa e afasta dupla após festa privada ilegal

O avançado João Pedro e o defesa Sualehe vão começar a treinar à margem do plantel a partir de segunda-feira, em horários desfasados, e ficarão nesse registo até ao jogo com o Benfica. Foi esta a medida disciplinar da SDUQ em consequência da presença dos dois jogadores numa festa privada ilegal que levou à detenção de João Pedro por ser reincidente neste tipo de comportamentos. Para além de ficarem uma semana afastados, ambos os atletas vão pagar uma multa pecuniária. Recorde-se que João Pedro e Sualehe cumpriram 10 dias de isolamento profilático logo após o contacto direto com um grupo avultado de pessoas na festa ilegal. De resto, o treino de ontem ficou marcado pela presença de Eustáquio, depois de ter estado ao serviço da seleção do Canadá.