Seleção atrasa Eustáquio

Stephen Eustáquio só amanhã deverá integrar os trabalhos com o restante plantel, uma vez que o médio ficou mais alguns uns dias ao serviço da seleção do Canadá. Este ligeiro atraso, relativamente ao que estava programado, está relacionado com o jogo que a formação americana disputou ontem frente às Ilhas Caimão. Regresso adiado sem reflexos na estratégia que o técnico Pepa está a preparar para a deslocação a Famalicão, onde tudo leva a crer que Eustáquio será titular.

Por outro lado, o extremo Luther Singh já regressou dos trabalhos da seleção da África do Sul e reintegrou o treino de ontem. Disponibilidade, contudo, sem influência nas operações dos castores, uma vez que Luther Singh atingiu o limite de cartões amarelos e vai cumprir castigo na jornada que se avizinha.