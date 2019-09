Seleções limitam Pepa

A primeira semana de trabalho de Pepa como treinador do P. Ferreira está a ser preparada de forma condicionada, em função das muitas ausências de vários jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções.

São os casos de Dadashov (Azerbaijão), Oleg (Moldávia), Diogo Almeida (sub-20 de Portugal) e Matchói (sub-19 de Portugal), que foram convocados para representar os seus países e só reintegram na próxima semana os trabalhos com o restante plantel dos castores, mas ainda a tempo, obviamente, de preparar a deslocação ao terreno do Famalicão.

O novo treinador dos pacenses, de resto, continua a observar as características individuais dos seus jogadores, com o objetivo de encontrar o sistema que melhor se adequará às suas pretensões, procurando também desde já perceber com quem conta mais para conseguir o primeiro grande objetivo da sua nova missão: retirar a equipa da última posição da tabela. E o primeiro teste será já amanhã, num embate contra a equipa de sub-19.