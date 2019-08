Sete reforços nos convocados para visita ao Benfica

O treinador do Paços de Ferreira, Filipe Rocha, convocou hoje 19 futebolistas, sete dos quais reforços, para o jogo de estreia na Liga NOS, no Estádio da Luz, diante do campeão Benfica, no sábado.O médio Matchoi, ainda juvenil, e o avançado Diogo Almeida, sénior de primeiro ano, repetem a presença nos eleitos de Filipe Rocha, com possibilidade de se estrearem no principal campeonato do futebol português, num cenário extensível aos reforços Simão Bertelli, Jorge Silva, Maracás, Bernardo Martins, Rafael Gava e Yago.O central André Micael, de 30 anos, é o único dos reforços nesta convocatória com experiência de Liga NOS.Hélder Ferreira, Getúlio e Kevem estão lesionados e ficaram de fora, numa lista de indisponíveis que inclui, também, Dadashov, devido a problemas com o certificado internacional.O guarda-redes Marco Ribeiro, o defesa Oleg, os médios Ibrahim e Vasco Rocha e os avançados Murilo e Ayongo, que deverá ser emprestado, também não integraram os convocados, por opção do técnico Filipe Rocha.No histórico de confrontos entre as duas equipas, o Benfica, na qualidade de visitado, venceu 19 dos 20 confrontos, o último dos quais na época passada, por 2-0.Benfica e Paços de Ferreira, campeões nacionais da Liga NOS e 2.ª Liga, respetivamente, defrontam-se no estádio da Luz, no sábado, a partir das 21:30, para a jornada inaugural do campeonato.: Ricardo Ribeiro e Simão Bertelli.: Bruno Santos, Jorge Silva, Marco Baixinho, André Micael, Maracás e Bruno Teles.: Diaby, Luiz Carlos, André Leão, Pedrinho, Rafael Gava, Matchoi e Bernardo Martins.: Yago, Uilton, Douglas Tanque e Diogo Almeida.