Está fechada a baliza do P. Ferreira para a temporada 2019/20. Simão Bertelli, jogador de 26 anos, atuava no Operário Fabril, da Serie B brasileira, e chega por empréstimo aos castores.





Ao que tudo indica, o contrato de Bertelli é válido por uma temporada, ficando o P. Ferreira com opção de compra. Formado no Criciúma, o guarda-redes representou ainda o Novo Hamburgo, o Atlético Tubarão e o Glória, para além do já referido Operário Ferroviário.No conjunto da Capital do Móvel, Bertelli terá a concorrência de Ricardo Ribeiro e Marco.