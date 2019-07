Simão Bertelli e Yago reforçam Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira assegurou o empréstimo por uma época do guarda-redes Simão Bertelli e o extremo Yago, jogadores do Operário Ferroviário e do Atlético Paranaense, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga NOS."Simão Bertelli (guarda-redes) e Yago (extremo) são os mais recentes reforços do Paços de Ferreira para a época 2019/20. Ambos os atletas, que se estreiam no futebol europeu, chegam por empréstimo com opção de compra", confirma o Paços de Ferreira, em comunicado publicado nas redes sociais.Simão Bertelli, de 26 anos, representava o Operário Ferroviário, clube da Série B brasileira, e o ingresso no Paços representa "um desafio muito grande". "Acho que escolhi o clube certo, pela tradição que o Paços tem no futebol português. Venho para ajudar e para fazer história no Paços, com muito trabalho, dedicação e, principalmente, com muito respeito por todos", disse Simão Bertelli, citado pelo clube.Yago, de 22 anos, fez a formação no Atlético Paranaense, mas na época passada esteve emprestado ao Lobos BUAP, do México, apresentando um registo de três golos em 20 jogos realizados. "Fiquei muito feliz quando soube que vinha para cá. Sou um jogador que gosta sempre de ajudar a equipa a fazer o golo", referiu Yago.O Paços de Ferreira representa a primeira aventura europeia dos dois futebolistas, aumentando para mais de uma dezena o número de reforços até ao momento para a época 2019/20, apesar de ainda procurar, pelo menos, um avançado.