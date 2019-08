Simão Rocha assina contrato profissional antes de ser cedido ao Amarante

Simão Rocha assinou, esta terça-feira, um contrato profissional com o P. Ferreira válido para as próximas três temporadas. O lateral-esquerdo concluiu o processo de formação na derradeira campanha ao serviço dos castores e é aposta de futuro do emblema pacense, que decidiu avançar para um vínculo sénior antes de o ceder ao Amarante.





Com 33 jogos pelos sub-19 do P. Ferreira na temporada passada, Simão Rocha foi uma das figuras de proa dos juniores, razão pela qual foi observado pelo técnico Filó ainda nesta pré-época.