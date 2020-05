A aprovação do Estádio Capital do Móvel está pendente de uma intervenção simples no sistema de distribuição da água. Segundo fonte do clube, as intervenções são de "pequena monta" e têm que ver com questões técnicas de pormenor relacionadas com a distribuição da água no estádio e já terão sido resolvidas pelos técnicos durante a manhã.





O delegado Regional de Saúde vai vistoriar esta tarde a intervenção e aprovar o estádio para receber os jogos que faltam para terminar o campeonato, se as intervenções estiverem em conformidade.