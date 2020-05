Sócios vão ser reembolsados

O P. Ferreira vai reembolsar o valor das quotas dos meses de abril e maio aos associados do clube que efetuaram o pagamento e desde que pretendam ser ressarcidos do valor. A medida foi comunicada pela direção dos castores e é uma forma de "compensar todos os seus sócios que que já tinham pago todas as quotas referentes à atual época desportiva".





Alguns associados já manifestaram a intenção de não quererem o reembolso, levando a direção a endereçar um agradecimento."Uma vez que, como resultado desta pandemia, a situação financeira ficou também mais sensível, o Futebol Clube de Paços de Ferreira agradece a todos os seus associados que já expressaram a decisão de não quererem o reembolso do valor das quotas. A todos aqueles que também assim o desejarem, o nosso profundo agradecimento", referiu, em comunicado.Recorde-se que todos os jogos que faltam para terminar o campeonato serão realizados à porta fechada.De resto, Simão Bertelli, Denilson e Adriano Castanheira continuam entregues ao departamento médico.