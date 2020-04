Sonho de Tanque em suspenso pela pandemia

A época de estreia de Douglas Tanque na Liga NOS está a coincidir com o momento de suspensão pela pandemia que assola o mundo. Momentos que, naturalmente, ficarão marcados para memória futura do jogador, mas que, ainda assim, se acumulam com as boas exibições que estava a realizar no P. Ferreira até ao momento da paragem das competições.





"Está a ser uma experiência incrível jogar aqui, porque sempre foi um sonho de criança de jogar na Europa e quero continuar por muito mais tempo", referiu o avançado, de 26 anos, em declarações aA mudança de Tanque para Portugal equivale na dimensão geográfica, porque residia em Santa Cruz do Rio Pardo, uma pequena cidade no interior de São Paulo, à semelhança do que encontrou em Paços de Ferreira, mas a diferença que encontrou foi na qualidade e organização do futebol: "O campeonato português é muito competitivo e tem uma visibilidade enorme para o mundo e não vejo a hora de voltar a jogar e ver tudo a normalizar".A paragem prolongada tem deixado alguma ansiedade nos jogadores e a vontade de voltar a pisar os relvados extravasa o sentimento. "A saudade é muito grande. Tenho estado em casa e tomando todos os cuidados ao lado da minha família, pois isso é fundamental e recomendado para todos. Ficar em casa para esse vírus passar de vez", sublinhou.Douglas Tanque tem mais um ano de contrato com o P. Ferreira (termina em junho de 2021) e espera cumpri-lo na integra, uma vez que está a gostar do clube e da cidade, mesmo nesta fase de incerteza."Os treinos estão sendo ótimos, mesmo sendo à distância. Contamos com o apoio do Paços de Ferreira que nos cederam alguns equipamentos para fazer em casa, como a bicicleta. Diariamente venho treinando de 60 a 90 minutos para tentar manter o mesmo ritmo que estava antes da paragem", concluiu.Douglas Tanque tem sido presença assídua no ataque pacense, tendo já somado cinco golos para o campeonato e 20 jogos realizados nesta edição da Liga 2019/20.