Luther Singh é reforço do Paços de Ferreira para a próxima temporada. Esta terça-feira, o Sporting de Braga recorreu ao sítio oficial do clube para anunciar a cedência do extremo sul-africano, de 23 anos, ao emblema da Capital do Móvel até ao final da temporada 2020/2021.





?? Luther Singh vai representar o FC Paços de Ferreira em 2020/2021!



Bem-vindo, Luther!



Luther Singh vai representar o FC Paços de Ferreira em 2020/2021!

Bem-vindo, Luther!

Recorde-se que Luther Singh representou na última temporada o Moreirense, clube pelo qual disputou 22 partidas e apontou 3 golos.