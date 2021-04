Stephen Eustáquio castigado com um jogo de suspensão

Stephen Eustáquio foi suspenso por 1 jogo na sequência da expulsão frente ao Benfica. Terá de pagar ainda uma multa de 123 euros.





O jogador do P. Ferreira "foi expulso porque entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade do mesmo".Este lance mereceu duas críticas de Jorge Jesus. Na flash interview, o treinador do Benfica foi taxativo, ao sublinhar que a entrada do médio pacense "é nitidamente com a intenção de magoar" Julian Weigl, que continuou em jogo, tendo sido substituído aos 82 minutos. E insistiu nessa ideia mais tarde, na conferência de imprensa.