Stephen Eustáquio e a eliminação da Allianz Cup: «Fica um sabor amargo»

Em declarações no final do jogo com FC Porto, Stephen Eustáquio assumiu que o encontro diante do dragões foi "difícil". "Foi um jogo difícil, não criámos muitas oportunidades. Conseguimos fechar bem os espaços e perdemos no detalhe. Podíamos ter empatado e por isso fica um sabor amargo", revelou o médio à Sport TV+, que já perto do final enviou uma bola ao poste da baliza portista.





No entanto, acabou por exaltar a competitividade saudável que existe na equipa dos castores. "O Adriano foi quem fez o golo da equipa, não tem tido muitos minutos, mas quer agarrar o lugar. Isso dá competitividade à equipa, algo que é importantíssimo", atirou.