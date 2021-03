Stephen Eustáquio e Luther Singh nas seleções do Canadá e África do Sul

O médio Stephen Eustáquio e o extremo Luther Singh deixaram os trabalhos do Paços de Ferreira para se juntarem, respetivamente, às seleções do Canadá e da África do Sul, anunciou o clube da Liga NOS.

"Stephen Eustáquio e Luther Singh estão esta semana ao serviço das seleções do Canadá e da África do Sul, respetivamente", pode ler-se na breve nota partilhada pelo emblema nortenho no Twitter.

Os dois futebolistas, presenças habituais no onze pacense, foram convocados para os próximos compromissos internacionais das suas seleções.

A seleção do Canadá vai realizar dois jogos de qualificação para o Mundial Qatar'2022: a primeira partida será frente à seleção das Bermudas, em 26 de março, e a segunda frente às Ilhas Caimão, dois dias depois. Por sua vez, a seleção da África do Sul tem pela frente dois jogos de qualificação Taça das Nações Africanas de 2021, o primeiro com o Gana, no dia 25 de março, e o segundo com o Sudão, agendado para 28 de março.