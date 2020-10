Stephen Eustáquio: «Fomos melhores e a vitória é justa»

Stephen Eustáquio foi uma das figuras do P. Ferreira no triunfo (3-2) frente ao FC Porto ao marcar o segundo golo dos castores. No final do encontro, o médio sublinhou a exibição da equipa e defendeu que o resultado final espelha o que se passou em campo.





"Em termos individuais tento trabalhar da mesma forma seja contra quem for, mas o jogo de hoje foi especial, defrontámos uma grande equipa. Mesmo assim, fomos melhores e a nossa vitória é justa", afirmou o jogador, de 23 anos, à Sport TV."Foi uma revolta saudável, não achávamos que era penálti. Tivemos uma reação forte na segunda parte.""Temos de manter a baliza a zero, embora hoje isso não tenha acontecido. Temos estado a defender e agora não podemos tirar o pé do acelerador."