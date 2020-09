Sualehe com estreia pelo Paços de Ferreira adiada

O lateral-esquerdo David Sualehe continua a recuperar de uma lesão contraída durante os trabalhos de pré-temporada, pelo que não entrará na equação do técnico Pepa para a deslocação a Portimão.

O reforço pacense, que na época passada representou o Farense, foi contratado para disputar a vaga no corredor canhoto da defesa juntamente com Oleg. No entanto, os problemas físicos que entretanto limitaram a sua disponibilidade adiaram a possibilidade de estrear-se no principal escalão do nosso futebol logo no arranque do campeonato. Assim, a titularidade será entregue ao internacional moldavo, ao passo que os lesionados Jorge Silva e Bertelli também são cartas fora do baralho, juntamente com Bruno Costa, por estar cedido pelo Portimonense.