A descida do Paços de Ferreira à 2ª Liga abalou a estrutura do clube, mas não retirou o empenho e a vontade do presidente da direção em começar já a trabalhar para o regresso ao escalão principal.

Em declarações a Record, Paulo Meneses garantiu que vai levar o seu mandato até ao final (termina em junho de 2019) e sairá com o clube na 1ª Liga. "Esta é uma altura de fazer um balanço, de fazermos uma reflexão e reagirmos para tomar decisões. Queremos agir com o compromisso de que não há desistências e que o destino passa por repor o Paços no lugar em que merece estar", sublinhou, clarificando: "Vamos lutar pela subida com o João Henriques no comando técnico."

Continuar a ler

No entanto, admitiu mudanças na equipa. "Temos de fazer uma racionalização do plantel e a sua construção deve ser feita com critério", referiu, deixando a ideia de que será realizada uma revolução para a próxima temporada. O crescimento sustentado do clube foi uma realidade nos últimos anos, principalmente pelo melhoramento das infraestruturas e pelo rigor financeiro dos orçamentos, sendo elogiado por muitos clubes pelos bons exemplos sobre esta matéria. "Não tenho dúvidas de que a 1ª Liga ficou mais pobre. Já recebi a solidariedade institucional de clubes e de várias pessoas, que lamentaram a descida do Paços, porque a 1ª Liga fica desprovida de um clube que seria e é um exemplo em Portugal no cumprimento das suas obrigações, ao invés do que ainda há por aí…", concluiu. Entretanto, vários jogadores recebem hoje, em Penafiel, os troféus do jornal regional ‘Imediato’.

Autor: José Santos