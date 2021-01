Tanque associado ao Birmingham City

Os ingleses do Birmingham City têm seguido atentamente as exibições do brasileiro Douglas Tanque, avançado do Paços de Ferreira, e estão tentados a avançar com uma proposta para garantir o jogador ainda neste mercado de inverno.

Os britânicos afirmam que o clube da Championship tem 3 milhões de libras (3,4 milhões de euros) para investir no avançado, mas o negócio teria de ser concretizado em tempo recorde, uma vez que o período de transferências termina amanhã, além de que Douglas Tanque tem uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros.

Segurar Eustáquio

Ainda no que concerne ao plantel orientado por Pepa, os responsáveis pacenses estão a equacionar a hipótese de adquirir a totalidade dos direitos económicos de Stephen Eustáquio, médio que está na Mata Real a título de empréstimo dos mexicanos do Cruz Azul.

Esta operação implica o pagamento de 2,5 milhões de euros para salvaguardar um ativo cujo desempenho tem estado em grande destaque na equipa pacense e com a sua cotação a subir em flecha.