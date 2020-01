Tormena é alvo difícil

O central Vítor Tormena é um dos alvos delineados pela formação da Mata Real para reforçar o plantel às ordens de Pepa já na reabertura do mercado, mas o empréstimo do defesa pelo Sp. Braga afigura-se difícil de concretizar, tanto mais que os arsenalistas acabaram de mudar de equipa técnica, pelo que todas as decisões terão de passar pelo crivo do novo responsável.

Contudo, a profunda reestruturação que os pacenses têm em perspetiva, garantidas que estão já as entradas de Stephen Eustáquio, Adriano Castanheira e a quase certa contratação de João Amaral, também implica um grande reajustamento no sentido de abrir vagas de inscrição.

Nesse sentido, há vários jogadores que raramente foram opção e tudo indica que deverão seguir as carreiras noutros clubes, como acontece com Kevem, Rafael Gava, Yago, Dadashov e Bernardo.