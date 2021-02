Treinador do P. Ferreira "satisfeito" com o regresso dos adeptos aos estádios

O treinador do Paços de Ferreira congratulou-se esta sexta-feira pelo facto de o jogo da Liga NOS com o Santa Clara voltar a contar com adeptos nas bancadas, apesar de o tema ter passado ao lado do 'balneário'.

"Não tocámos sequer no assunto do público, porque isso é normal. E o normal é haver adeptos, mesmo que essa presença agora esteja um pouco fora das nossas memórias recentes", disse Pepa, na conferência de antevisão do jogo da 21.ª jornada.

Bem diferentes foram os procedimentos adotados no emblema nortenho quando a presença dos adeptos nos estádios foi proibida, algo que Pepa explicou como "uma forma de adaptação a algo fora do normal".

"Quando houve proibição de adeptos, simulámos o barulho normal dos jogos nos treinos, para estimular a concentração, até fizemos jogos entre nós, em simulações à porta fechada e com som ambiente. Foi a forma que encontrámos para lidar na altura com algo fora do normal", sublinhou.

Pepa aplaudiu o regresso do público às bancadas do estádio de São Miguel, no sábado, falando num sinal de esperança e lamentando apenas a ausência de adeptos do clube pacense.

"Ainda bem que volta a ser possível ter adeptos, é um sinal de que as coisas estão a evoluir para melhor, mas é uma pena os nossos adeptos não poderem acompanhar a equipa aos Açores. Acredito que estão com muitas saudades para nos verem ao vivo. Ainda não é possível, mas viajamos com os nossos adeptos no pensamento", concluiu.

O jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira, da 21.ª jornada da Liga NOS, terá público nas bancadas, conforme foi anunciado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), notando que será a primeira vez que tal acontece em 2021.