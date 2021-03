Jogador do P. Ferreira apanhado e detido em festa ilegal em Esposende

A GNR acabou com uma festa ilegal que decorria, esta madrugada, numa moradia de Ofir, Esposende, com cerca de 30 jovens.





Foram autuados 25 intervenientes e três acabaram detidos por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção da pandemia de Covid-19.A intervenção da GNR, desencadeada por volta das 02h00 deste domingo, envolveu vários militares do posto de Esposende, do Destacamento de Barcelos e do Destacamento de Intervenção de Braga.Ao que o CM conseguiu apurar, entre os intervenientes estava um jogador do Paços de Ferreira FC, que foi detido por ter participado, há várias semanas, numa festa semelhante, em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.Notícia atualizada às 15h23