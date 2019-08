Três novidades nos convocados do Paços de Ferreira para receção ao Santa Clara

Oleg, Hélder Ferreira e Murilo estrearam-se nos convocados do Paços de Ferreira, divulgados este sábado, para a receção ao Santa Clara, em jogo da segunda jornada da Liga NOS, no domingo.

Os três reforços substituem nos eleitos de Filipe Rocha o lateral Jorge Silva, o médio Bernardo Martins, expulso por acumulação de amarelos na Luz, diante do campeão Benfica, e o extremo Yago, que também alinhou na goleada sofrida pelos pacenses, por 5-0.

O avançado Getúlio está lesionado e falha o jogo frente aos açorianos, mas os impedimentos são extensivos ao também reforço Dadashov, a cumprir castigo quando ainda representava o Estoril Praia, na época passada.

Marco Ribeiro, Jorge Silva, Kevem, Ibrahim, Vasco Rocha e Ayongo completam a lista de ausentes, mas por opção técnica.

As duas equipas perderam na jornada inaugural do campeonato e vão defrontar-se pela terceira na Capital do Móvel para o principal campeonato, com 100 por cento de vitórias para os pacenses, a última das quais, por 2-0, alcançada na temporada 2004/05.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ricardo Ribeiro e Simão Bertelli.

Defesas: Bruno Santos, Oleg, Marco Baixinho, André Micael, Maracás e Bruno Teles.

Médios: Diaby, Luiz Carlos, André Leão, Pedrinho, Rafael Gava, Matchoi e Hélder Ferreira.

Avançados: Uilton, Douglas Tanque, Murilo e Diogo Almeida.