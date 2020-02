Três regressos e duas saídas nos convocados do Paços de Ferreira

O central Marco Baixinho regressou este sábado aos convocados do P. Ferreira para o jogo com o Marítimo, da 21.ª jornada da Liga, que se disputa no domingo.

Baixinho falhou o último jogo, com o Boavista (derrota por 1-0), por castigo, mas volta a integrar os eleitos de Pepa, que fez regressar também aos convocados o defesa direito Jorge Silva e o extremo Uilton.

Em relação a este encontro, referente à última jornada, ficam de fora Bruno Santos, que tinha sido titular, por lesão, e o médio Vasco Rocha.

Paços e Marítimo vão defrontar-se pela terceira vez esta época, a primeira na Madeira, tendo-se registado um empate (1-1) para a Taça da Liga e um triunfo dos insulares no campeonato (0-1), num histórico de resultados ligeiramente favorável aos pacenses, com 13 triunfos contra 12 dos 'verde-rubros' em 41 jogos realizados para o principal campeonato.

Na classificação, o Paços de Ferreira é 16.º e está no limite da permanência, com 16 pontos, enquanto o Marítimo ocupa o 14.º lugar, com 21.

O jogo realiza-se na Madeira, a partir das 15 horas de domingo, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da Associação de Braga.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Simão Bertelli, Ricardo Ribeiro e Marco Ribeiro.

Defesas: Marco Baixinho, Jorge Silva, Oleg, Maracás, Marcelo e Bruno Teles.

Médios: Stephen Eustáquio, João Amaral, Pedrinho, Luiz Carlos e Diaby.

Avançados: Hélder Ferreira, Douglas Tanque, Murilo, Uilton, Denilson e Adriano Castanheira.