Luther Singh é uma grande dor de cabeça para o treinador do P. Ferreira na preparação da deslocação ao terreno do Famalicão. O extremo, de 23 anos, acumulou uma sequência de cinco cartões amarelos no decorrer do jogo com o Moreirense e vai falhar o embate com os famalicenses, constituindo assim uma importante baixa na frente de ataque.





Há agora três concorrentes ao lugar em aberto deixado por Luther Singh. Adriano Castanheira, Uilton e João Amaral são os jogadores que tentarão convencer Pepa por forma a assumir o lado esquerdo do ataque no jogo em Famalicão.Luther Singh tem estado em destaque na equipa do P. Ferreira pelas exibições positivas e, essencialmente, pelos golos e assistências decisivas que vem somando nos jogos. Ainda na vitória sobre o Moreirense (3-0), o internacional sul-africano marcou o segundo golo e fez a assistência para Hélder Ferreira estabelecer o resultado final.