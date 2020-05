A segunda ronda de testes PCR/zaragatoa do plantel do P. Ferreira deu de novo resultados negativos em todos os jogadores, elementos de equipa técnica e staff examinados, anunciou na tarde deste sábado o emblema da Capital do Móvel.





Estão, deste modo, reunidas as condições para os castores iniciarem os treinos de conjunto, na próxima segunda-feira, sob a supervisão do técnico Pepa.