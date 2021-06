Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Uilton em definitivo no Paços de Ferreira e com contrato até 2024 Passe do jogador de 28 anos pertencia aos brasileiros do Grémio Anápolis





• Foto: Luís Vieira / Movephoto