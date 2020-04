O P. Ferreira continua a revelar a face mais intimista dos jogadores do plantel nesta fase de isolamento social, devido à COVID-19. Desta vez, foi Uilton a apresentar os seus gostos pessoais, nomeadamente a sua apetência para a arte, através do desenho.





"Aproveitei os tempos livres que dispomos e voltei a desenhar", referiu o brasileiro, enquanto mostrava para a câmara o seu último esboço.O avançado, que está em final de contrato com os castores, aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos adeptos do clube: "Esperemos que isto passe rápido para voltarmos à nossas vidas normais", concluiu com esperança.