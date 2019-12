Uma estreia e duas saídas no P. Ferreira

O reforço Adriano Castanheira treinou esta segunda-feira pela primeira vez no P. Ferreira, um dia depois da despedida do Sp. Covilhã, enquanto Yago e Dadashov deixaram o plantel do clube da Liga NOS..

O extremo, de 26 anos, juntou-se aos novos companheiros no P. Ferreira, tendo mesmo participado na sessão de trabalho, depois de na véspera ter alinhado no empate do Sporting da Covilhã diante do Benfica B (2-2), para a 2.ª Liga, que serviu de despedida do emblema serrano.

Adriano Castanheira, com um contrato válido por duas épocas e meia, é o segundo 'reforço de inverno' do Paços, até ao momento, além do médio Stephen Eustáquio, assegurado até ao final da época por empréstimo do Cruz Azul, do México.

Em sentido inverso, deixaram o plantel o extremo brasileiro Yago e o avançado do Azerbaijão Dadashov, numa reformulação do plantel que deverá estender-se a outros elementos.

Com apenas três presenças em jogos da Liga pelo Paços, Yago regressa aos brasileiros do Athlético Paranaense, enquanto Dadashov, com sete jogos disputados no principal campeonato e um golo marcado, na Taça de Portugal, também não se conseguiu impor no 'onze' pacense e está de volta ao Wolverhampton, de Inglaterra, clube com o qual tem contrato.

Após 14 jornadas na Liga NOS, o P. Ferreira ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 11 pontos.