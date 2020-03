Vencer para subir uns degraus

O P. Ferreira não quer descarrilar do bom momento que atravessa no campeonato e aposta todas as fichas na conquista dos três pontos no jogo desta noite. Apesar do otimismo, Pepa reconhece que terá pela frente um adversário complicado.





"O V. Guimarães consegue fazer duas equipas porque tem muitas e boas opções. O Ivo Vieira está a fazer um grande trabalho, dentro dos objetivos, para conseguir uma qualificação europeia. A equipa tem muito volume ofensivo e uma boa qualidade exibicional", referiu o treinador pacense, ainda assim com a ambição de subir degraus na tabela."Queremos olhar para a frente, mas temos de estar atentos à classificação e ver o contexto e, por isso, olhar, também, para trás. Rapidamente, mas sem desespero, queremos entrar no comboio dos 24, 25 ou 26 pontos, e ultrapassar mais algumas equipas, porque, neste momento, é a nossa luta. E a única forma de sairmos dela é com pontos", sublinhou Pepa, que sabe de antemão que não poderá contar com Stephen Eustáquio, uma vez que ainda não está nas melhores condições físicas.