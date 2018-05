O Paços de Ferreira oficializou esta terça-feira a contratação de Vítor Oliveira, treinador que nas últimas épocas trabalhou no Portimonense.O clube da capital do móvel foi despromovido à 2ª Liga e prescindiu dos serviços de João Henriques. Vítor Oliveira, que não chegou a acordo para continuar em Portimão, tem no currículo várias subidas à Liga, incluindo nos castores, em 1990/91.