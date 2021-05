Vitória do Villarreal coloca Paços de Ferreira diretamente no playoff da Conference League

A conquista da Liga Europa por parte do Villarreal não só permitiu ao submarino amarelo apurar-se diretamente para a Champions da próxima temporada, como provocou também alterações na lista das equipas apuradas para as provas europeias do próximo ano e também onde 'entram'. Uma delas é o Paços de Ferreira, que com o triunfo dos espanhóis diante do Manchester United sabe desde já que irá entrar em cena na Conference League apenas no playoff, 'saltando' a disputa da 3.ª ronda de qualificação.





Isto quer essencialmente dizer que os castores começam a sua temporada na prova europeia apenas a 19 de agosto, duas semanas depois da data da disputa da 3.ª ronda de qualificação - marcada para 5 de agosto. Aliás, ao contrário do que seria expectável, a primeira partida da temporada do Paços de Ferreira será mesmo na Liga, que tem a sua primeira jornada marcada para o fim de semana de 8 de agosto.Serão mais duas semanas de férias ou, então, de pré-época para a equipa que até esta temporada foi comandada por Pepa.