Nakajima não vai participar na Taça da Ásia

Shoya Nakajima, extremo do Portimonense, não vai poder representar a seleção do Japão na Taça da Ásia, devido a lesão. A notícia foi avançada na manhã deste sábado pela Federação Japonesa de Futebol."Estou chocado, é muito frustrante. Quero recuperar rapidamente e mostrar-vos de novo jogadas maravilhosas...", a reação de Shoya Nakajima na rede social instagram. Recorde-se que o jogador já sofrera uma profunda deceção no último verão, ao falhar o Mundial da Rússia, por opção do selecionador japonês de então.A imprensa japonesa avança que Nakajima saiu lesionado do jogo entre o Portimonense e o Benfica da última quarta-feira (foi substituído por Wellington aos 90 minutos), sem especificar de que maleita padece o extremo, e adianta que o jogador regressará a Portugal, a fim de recuperar no seu clube.Também o médio Hidemasa Morita (Kawasaki Frontale) foi dispensado pelo mesmo motivo, lesão. Para os lugares destes dois jogadores o selecionador japonês, Hajime Moriyasu, chamou Takashi Inui, do Betis (Espanha), que ficará com a camisola 10 inicialmente atribuída a Nakajima, e Tsukasa Shioya (Al Ain, Emirados Árabes Unidos). O Japão estreia-se na fase final da Taça da Ásia no próximo dia 9 de janeiro, frente ao Turquemenistão.Quando regressar a Portugal, Nakajima será reavaliado pela equipa médica dos algarvios, não sendo certo que volte a vestir a camisola do Portimonense, pois a cobiça de vários clubes, com os ingleses do Wolverhampton, Leicester e Southampton à cabeça, poderá ditar uma transferência na janela de mercado de janeiro, caso a SAD dos alvinegros receba uma proposta dentro dos valores pretendidos