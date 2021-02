Paulo Sérgio quer "atitude e concentração" na deslocação a Paços de Ferreira

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, apontou esta segunda-feira a "atitude e a concentração máxima" como essenciais para discutir a vitória na deslocação ao Paços de Ferreira, amanhã, na 18.ª jornada da Liga NOS.

"Esperamos estar com os nossos níveis de concentração e de atitude no máximo, para discutir todos os pontos de um jogo difícil, diante de um adversário muito forte", disse o técnico, na antevisão à partida.

Paulo Sérgio pretende "uma equipa focada na conquista dos pontos", diante de um adversário "muito competente e que tem como maior virtude o grande espírito de entreajuda".

"A grande característica do Paços de Ferreira é que é uma equipa que joga há muitos anos com grande sentido de entreajuda, com jogadores de grande valor, que conseguem variar o jogo e que jogam muito bem em transição", sublinhou.

Paulo Sérgio salientou ainda o ataque como um dos pontos fortes do adversário, já que o Paços "tem um ponta de lança possante e muito perigoso no jogo dentro da área, quando a equipa joga em ataque continuado".

"Perspetivo um jogo muito competitivo, mas o nosso foco será o de ir competir para conquistar os pontos, como o fazemos em todos os estádios", alertou.

O técnico disse esperar que a equipa mantenha a atitude e a concentração que evidenciou na jornada anterior, com o Sporting de Braga, com resultado (1-2) que considera "injusto, pois o segundo golo do Braga resultou de um penálti injustificado".

"Em Braga, a atitude e a concentração foram muito boas durante os 90 minutos, mesmo depois de termos sofrido o segundo golo", recordou.

Paulo Sérgio considera que o Portimonense fez uma primeira volta positiva, embora tenha conseguido menos pontos do que aqueles que fez para merecer: "Estamos aquém do que poderíamos ter conquistado, mas senti uma equipa sempre em crescendo".

O Portimonense 15.º classificado, com 15 pontos, defronta o Paços de Ferreira, quinto, com 34, na terça-feira, às 15:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de futebol Braga.