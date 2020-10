Abordagens por Lucas Fernandes recusadas

A SAD do Portimonense recusou nas últimas horas abordagens de agentes que pretendiam negociar o médio brasileiro Lucas Fernandes com o Rennes e com o Lille, clubes da 1ª Liga de França.





O Rennes estaria disposto a avançar com dois milhões de euros para garantir o empréstimo de Lucas Fernandes por uma época, com opção de compra no final desse período.Já o Lille pretendia assegurar uma percentagem do passe de Lucas Fernandes para posteriormente o emprestar ao Boavista, clube com o qual os franceses têm uma parceria.Os contactos informais entre os agentes envolvidos e o diretor de operações do Portimonense, Nuno Paiva, acabaram por não ter seguimento, por os valores em causa e os moldes sugeridos para os negócios não corresponderem aos desejos dos responsáveis da SAD dos alvinegros.Caso não se registem avanços até ao fecho do mercado em França, Lucas Fernandes continuará em Portimão.Também nas últimas horas o defesa-central Jadson figurou como possibilidade para os turcos do Trabzonspor.