Adeptos crentes na permanência

Com o campeonato suspenso, e restando dez jornadas por disputar, o Portimonense está nos lugares de descida, a seis pontos do penúltimo (P. Ferreira?), mas isso não esmorece os adeptos dos alvinegros, bastante ativos nas redes sociais e crentes na permanência no escalão principal.





São apontados dois caminhos: a via desportiva, recuperando os pontos em atraso nos jogos em falta, ou a administrativa, por via de um (sugerido) alargamento, caso, devido à Covid-19, não possam disputar-se os últimos dez encontros.