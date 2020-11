Adeptos do Portimonense lembram feitos de Vítor Oliveira

Um grupo de adeptos do Portimonense colocou junto à entrada do Estádio Municipal de Portimão uma faixa de agradecimento a Vítor Oliveira, antigo jogador e treinador dos alvinegros que ficou ligado aos maiores feitos da história da coletividade.





Enquanto jogador, Vítor Oliveira contribuiu, na época 1984/85, para a melhor classificação de sempre do Portimonense na 1ª Liga (5º lugar) e consequente apuramento para a Taça UEFA, feito que até hoje não mais se repetiu.Na campanha seguinte, já como treinador, Vítor Oliveira comandou o Portimonense na sua única participação na Taça UEFA (vitória por 1-0 e derrota por 4-0, frente ao Partizan de Belgrado).Na época 2016/17 Vítor Oliveira voltou a comandar o Portimonense e reconduziu os alvinegros ao escalão principal do futebol português, festejando ainda a conquista do título da 2ª Liga, outro feito inédito na história da turma de Portimão. Na temporada seguinte assegurou sem sobressaltos a permanência no escalão principal.Vítor Oliveira faleceu este sábado, em Matosinhos, ao sentir-se indisposto quando fazia uma caminhada.