Adeptos do Portimonense sobem à Fóia para cumprir promessa

Um grupo de adeptos do Portimonense prometeu, no decurso da época passada, ir a pé até à Fóia, o ponto mais alto do Algarve, caso a equipa alvinegra garantisse a permanência na 1ª Liga e o prometido será cumprido hoje a partir das 6 horas da manhã.

Em campo o objetivo não foi alcançado. Porém, a exclusão do V. Setúbal das competições profissionais permitiu a continuidade do Portimonense no escalão principal. "O grupo deu tudo depois da pandemia e merecia um final feliz dentro das quatro linhas, mas depois acabou por fazer-se justiça", assinala Sofia Martins, impulsionadora da iniciativa marcada para o dia de hoje.

"É uma forma de mostrarmos o nosso amor pelo clube e, também, de homenagearmos todos os que vestem esta camisola e a dignificam", sublinha Sofia Martins.

A subida a pé à Fóia, na distância de 34 quilómetros, é uma tradição antiga no Portimonense, iniciada por José Manuel Proença, durante muitos anos massagista dos alvinegros, servindo para assinalar feitos relevantes: subidas de divisão ou permanências sofridas.

O Portimonense está a crescer a olhos vistos, criando alicerces fortes que permitem olhar para o futuro com otimismo, e Sofia Martins assegura que se os alvinegros garantirem o apuramento para as competições europeias cumprirá "nova promessa, indo a pé até ao santuário da Mãe Soberana, em Loulé", na distância de 50 quilómetros. O Portimonense conta com uma única presença na então denominada Taça UEFA, em 1985/86. Foi afastado na primeira eliminatória pelo Partizan de Belgrado (1-0 e 0-4).