Está por saber se Fernandinho será já aposta imediata para a equipa principal ou se passará primeiro pelos sub-23, questão que apenas poderá ser esclarecida quando os principais responsáveis da SAD, que ainda se encontram no Japão, regressarem a Portugal, o que deverá suceder em breve.



Logo que isso aconteça será anunciado o novo treinador (o nosso jornal já avançou há muito que António Folha será o sucessor de Vítor Oliveira) e ficarão a conhecer-se mais pormenores relativos à próxima época.



Uma das questões pendentes é o destino dos jogadores que estiveram emprestados. Apenas Gustavo (Penafiel) deverá merecer uma oportunidade no conjunto principal e Sarpong (E. V. Novas) poderá ingressar nos sub-23. Já Buba e Jean Felipe (Varzim), Brendon (Académica) e Alfredo (Uberlândia) deverão dar outros rumos às suas carreiras.



No Brasil o negócio é dado como fechado: o extremo-direito Fernandinho, de 23 anos, irá jogar no Portimonense, depois de ter fornecido boas indicações no início do ano ao serviço do Gama, no campeonato estadual do Distrito Federal.O Portimonense está carenciado de extremos, pois poderá perder Nakajima e Tabata, ambos muito cobiçados, e Galeno é jogador do FC Porto. Perante a perspetiva de baixas nas alas, a SAD alvinegra já avançou para Fernandinho, apontado como um jogador veloz e desequilibrante.

Autor: Armando Alves