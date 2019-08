Algarvios dão boas memórias a azuis de Silas

Silas assumiu o comando do Belenenses no decorrer da temporada de 2017/18 e a verdade é que, em três compromissos com o Portimonense, primeiro adversário na edição deste ano da Liga, nunca perdeu. À vitória alcançada nessa época, por 3-2, no Restelo, juntam-se os dois empates em 2018/19, no Algarve (1-1) e no Jamor (2-2).

Entretanto, o técnico, de 42 anos, orientou ontem mais um treino de preparação para a viagem a Portimão, marcada para sexta-feira. Gonçalo Tavares continua ausente, devido a uma entorse na tibiotársica direita sofrida no sábado, frente ao Santa Clara.