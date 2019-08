Anderson Oliveira assina por quatro épocas com o Portimonense

O extremo brasileiro Anderson Oliveira, que atuava no Londrina (Série B), é reforço do Portimonense e irá assinar com os algarvios um compromisso válido por quatro épocas (até 2023), que inclui uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.O jogador já não disputará o jogo agendado para esta quarta-feira entre o Guarani e o Londrina, a contar para a 19.ª jornada do campeonato brasileiro da Série B, segundo foi noticiado no Brasil, uma vez que as negociações com o Portimonense estão concluídas.De acordo com a imprensa brasileira, o extremo estava na agenda do PSV Eindhoven e do AZ Alkmaar, da Holanda, e também de um clube dos Estados Unidos. O Portimonense já havia apresentado uma proposta ao Londrina, há pouco mais de um mês, conforme o nosso jornal noticiou na altura. Os brasileiros rejeitaram a oferta inicial mas as negociações prosseguiram e traduziram-se agora num entendimento.Anderson Oliveira é esquerdino e destaca-se pela sua velocidade e capacidade de drible, juntando-se no Portimonense a dois outros jogadores vindos neste defeso do Londrina, o trinco Rômulo e o médio-ofensivo Luquinha. O defesa-esquerdo Felipe Vieira também trocou o Londrina pelo Portimonense mas acabou por voltar às origens, emprestado pelos algarvios.