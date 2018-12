António Folha quer terminar 2018 com vitória em casa do Feirense

O treinador do Portimonense disse esta quinta-feira que quer terminar 2018 com uma vitória no estádio do Feirense, no sábado, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS, mas reconheceu que será um embate "muito difícil"."Vimos de uma vitória e queremos dar sequência aos resultados positivos e à boa prestação da equipa, sabendo que vamos ter um jogo muito difícil, num campo tradicionalmente complicado e perante um adversário que vai, certamente, querer mostrar a sua valia e lutar também pela vitória", referiu António Folha.O treinador, que falou na conferência de imprensa de antevisão do encontro, assegurou que a equipa algarvia está preparada para "defrontar um adversário que não estando muito tranquilo na classificação, está motivado pela vitória alcançada na Taça de Portugal", sobre o Paços de Ferreira, da 2.ª Liga, no desempate por grandes penalidades."Vamos encontrar de certeza um adversário muito complicado, mas estamos preparados para isso, porque também queremos dar continuidade ao muito de bom que temos feito", indicou.No balanço que faz da época antes do último jogo do ano, Folha admitiu que a equipa "está bem melhor, depois de ter conseguido corrigir e ultrapassar alguns aspetos menos positivos, visíveis no início da temporada"."O balanço é positivo embora não esteja completamente satisfeito. Temos trabalhado para corrigir alguns aspetos menos positivos desde o início da época, não tanto ao nível de exibições, mas mais de resultados, e a equipa tem crescido e tem conseguido dar a volta", frisou.O treinador disse ainda esperar que no próximo ano a equipa mantenha "a mesma vontade e determinação, para dar continuidade ao que tem sido feito de bom, alcançando resultados positivos".O Portimonense, 11.º classificado, com 17 pontos, defronta o Feirense, 16.º, com 10, no sábado, em jogo com início marcado para as 15h30, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.