António Folha: «Até podíamos ter ganho»

António Folha reconheceu os erros do Portimonense: "Não conseguimos, coletivamente, tapar as linhas para a baliza, mas, a partir dos 35 minutos, melhorámos e a segunda parte foi nossa. Os jogadores mostraram que queriam a vitória, mesmo com a equipa reduzida a dez, e até podíamos ter ganho o jogo perante um excelente adversário, muito bem orientado." Sobre as substituições, o técnico afirmou: "Queremos sempre que os jogadores entrem bem mas a equipa já estava a fazer uma boa exibição."