António Folha: «Claramente temos sido melhores em casa»

O treinador do Portimonense, António Folha, disse esta sexta-feira que espera que a sua equipa mantenha o bom registo caseiro na Liga NOS na receção de domingo ao Tondela, depois de quase um mês sem competir."Um treinador espera sempre que o Portimonense tenha a sua melhor cara. Mas claramente temos sido melhores em casa", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida da 11.° jornada da prova.António Folha salientou que o Portimonense tem de mudar a sua forma de atuar como visitante, mas, sobre o jogo de domingo, espera que "continue a fazer aquilo que tem feito" em casa, onde regista oito pontos em cinco jogos.Sobre o Tondela, o treinador dos algarvios frisou que se trata de um adversário "extremamente competente e extremamente perigoso em contra-ataque, que pode causar surpresas" se o Portimonense não estiver preparado.Depois de três semanas sem competir - o último jogo oficial foi a derrota com o Moreirense (2-0), em 9 de Novembro -, António Folha não se quis lamentar, assegurando que a equipa "trabalhou como sempre" e tentou manter os níveis competitivos com jogos particulares.O treinador do Portimonense espera que, no próximo ciclo de quatro/cinco jogos, a equipa some resultados positivos e se distancie da zona de descida."Quantos mais pontos fizermos melhor, para nos mantermos estáveis e não cairmos, porque depois podemos entrar numa 'guerra' de enorme ansiedade", concluiu.O Portimonense, 12.° classificado da I Liga com 11 pontos, recebe no domingo o Tondela, 14.° com nove, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15.00.