António Folha e a renovação: «É uma prova de confiança no trabalho desta equipa técnica»

O treinador do Portimonense, António Folha, considerou esta quarta-feira, após a derrota com os franceses do Lille (1-2), em mais um jogo de preparação, que a prorrogação do vínculo com os alvinegros até 2024 "é uma demonstração de confiança dos responsáveis da SAD nesta equipa técnica"."Na época passa já tínhamos falado na possibilidade de estendermos o vínculo por mais dois anos e, na sequência das conversas que entretanto se desenrolaram, acabou pro ser por mais quatro", adiantou António Folha.Um acordo raro no futebol português, ficando Folha blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. "Os responsáveis sempre me transmitiram tranquilidade desde que aqui cheguei, sempre senti, também, grande confiança na equipa técnica e, por outro lado, o clube está a crescer a olhos vistos e tudo isso permite que trabalhe com alegria e enorme paixão, num projeto muito aliciante", acentuou Folha.Sobre o jogo com o Lille, o treinador referiu que "tivemos mais um teste exigente, frente a uma equipa poderosa, e voltámos a encarar o duelo com identidade, mostrando capacidade para ter bola, o que não é fácil frente a conjuntos deste nível. Aqui e ali cometemos erros e sabemos que temos de melhorar".O onze inicial que permaneceu em campo durante cerca de uma hora, deu já uma ideia do que poderá ser o Portimonense dos primeiros jogos do campeonato. "Importa fazer a equipa crescer e dar mais tempo aos que estão mais próximos de agarrar um lugar mas estou satisfeito com o desempenho de todos", assinalou Folha.O treinador do Portimonense admite a chegada de mais reforços, pois, assinala, "falta ainda uma ou outra peça e estamos atentos e ao mesmo tempo tranquilos, em total sintonia com a administração da SAD, à procura das melhores soluções".